“DARK WINTER” LA NUOVA PAROLA D’ORDINE DEL MAINSTREAM SE NON CI SVEGLIAMO ORA SARA’ TROPPO TARDI

(Di domenica 1 novembre 2020) Una delle nuove parole d’ordine recentemente utilizzate dai media mondiali è la menzione di un “inverno oscuro” per il 2020. Joe Biden lo ha menzionato anche nell’ultimo dibattito. Ma a cosa si riferisce esattamente questo termine? Darkest Winter L’ esercitazione Dark Winter si è svolta nel giugno 2001, solo pochi mesi prima degli attacchi dell’11 settembre. Questa esercitazione si è svolta presso la base dell’aeronautica militare di Andrews a Camp Springs, nel Maryland, e ha coinvolto diversi membri del Congresso, un ex direttore della CIA, un ex direttore dell’FBI, membri del governo e membri privilegiati della stampa. L’esercizio simulava l’uso del vaiolo come arma biologica contro il pubblico americano. Durante l’esercitazione del Dark Winter le ...