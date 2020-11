Dalla Brexit un nuovo slancio al Regno Unito Mentre l’Italia è sempre più allo sbando

Leggi su ilparagone

(Di domenica 1 novembre 2020) di Carlo Viberti. Lo scorso sabato sera sera, in diretta sulla televisione Al Jazeera, ho ascoltato il discorso integrale del Primo Ministro inglese, colui che presiede il Consiglio dei Ministri della nazione che ha votato per la cosiddetta: ovvero, il Presidente del governo di un popolo che ha scelto di togliersidittatura economica della cosiddetta Unione Europea, mai permettendo ad altri di togliere al proprio Paese l’uso e la produzione di propria moneta nazionale; un Paese, in altre parole, che non ha permesso ad altri di stabilire, al di fuori dei propri confini, la propria politica socio-economica, al fine di salvaguardare il più possibile gli interessi del proprio ambiente e dei propri connazionali. Inter alia, è necessario notare come, fra gli anni 50 e 90 dello scorso secolo, fu proprio la Gran Bretagna ...