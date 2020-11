Dal coprifuoco anticipato al nodo "zone rosse": le ipotesi in campo per il nuovo Dpcm (Di domenica 1 novembre 2020) Governo, Regioni, Province e Comuni si sono confrontati a lungo, oggi, sulle misure allo studio per cercare di arginare la seconda ondata del coronavirus. Una riunione riservata, sottolinea in serata ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 1 novembre 2020) Governo, Regioni, Province e Comuni si sono confrontati a lungo, oggi, sulle misure allo studio per cercare di arginare la seconda ondata del coronavirus. Una riunione riservata, sottolinea in serata ...

Tg3web : Limitazione degli spostamenti, ulteriori restrizioni alle attività commerciali e anticipo dell'orario del cosiddett… - fanpage : ?? Ultim'ora Parte la rivolta a Napoli, in centinaia in strada contro il coprifuoco. Le immagini dal centro della ci… - RaiNews : #Napoli Il coprifuoco (già in vigore) e il lockdown annunciato dal governatore campano sono state la scintilla per… - LunaTriste10 : RT @Gigadesires: Se dovessero ordinare il #coprifuoco dalle 18 in tutta Italia, preparatevi a scavare tunnel sotterranei per tornare a casa… - dasnake : @alice_ledda_ @MMmarco0 ma abbiamo prove che passi piu` dall'aperitivo al bar che dal presentarsi col mal di gola a… -