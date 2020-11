Da Elle Fanning a Brad Pitt | quando la star ha qualche goccia di sangue blu

Leggi su vanityfair

(Di domenica 1 novembre 2020) Cugini di principi, discendenti di re e regine o solo parenti alla lontana. Nel regno di Hollywood ci sono attori che hanno davvero il sangue blu. La scoperta più recente, fatta da Ancestry, la più prestigiosa società di genealogia al mondo, riguarda Elle Fanning, l’attrice che interpreta la principessa Aurora in Maleficent – Signora del Male. L’attrice (come sua sorella Dakota) è nipote del re d’Inghilterra Edoardo III e cugina di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, da parte sua, prima di sposare William era una semplice borghese. Tuttavia poteva già vantare una lontana parentela con i nobili britannici Sir Thomas Fairfax e Agnes Gascoigne. Stessa parentela per la presentatrice televisiva americana Ellen DeGeneres, cugina di 15esimo grado di Kate Middleton.