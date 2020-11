Cts: tre milioni di italiani violano la quarantena (Di domenica 1 novembre 2020) Dal Cts scatta l’allarme per l’alto numero di persone che stanno violando la quarantena: «In un momento così grave ciascuno di noi è chiamato alle proprie responsabilità rispetto alle persone care che frequentiamo. Ma dove il senso civico venisse meno bisogna ricordare che infrangere l’obbligo di quarantena è punito penalmente con sanzioni da tre a sei mesi. Sempre che, con la consapevolezza di essere positivi, non si vada in giro ad infettare il prossimo, perché in questo caso si può configurare il ben più grave reato di procurata epidemia, che di reclusione prevede svariati anni». Isolamento di 14 giorni per i contatti con positivi Sono elevati i numeri delle persone che evadono l’obbligo di isolamento domiciliare in attesa del test. Il Cts fa presente che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Dal Cts scatta l’allarme per l’alto numero di persone che stanno violando la: «In un momento così grave ciascuno di noi è chiamato alle proprie responsabilità rispetto alle persone care che frequentiamo. Ma dove il senso civico venisse meno bisogna ricordare che infrangere l’obbligo diè punito penalmente con sanzioni da tre a sei mesi. Sempre che, con la consapevolezza di essere positivi, non si vada in giro ad infettare il prossimo, perché in questo caso si può configurare il ben più grave reato di procurata epidemia, che di reclusione prevede svariati anni». Isolamento di 14 giorni per i contatti con positivi Sono elevati i numeri delle persone che evadono l’obbligo di isolamento domiciliare in attesa del test. Il Cts fa presente che ...

