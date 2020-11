Ct Ungheria: "Szoboszlai cambierà squadra. Juventus? Vi spiego tutto" (Di domenica 1 novembre 2020) Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, ha parlato della Juventus e del futuro di Szoboszlai. Leggi su 90min (Di domenica 1 novembre 2020) Marco Rossi, commissario tecnico dell', ha parlato dellae del futuro di

faragalzrgy : RT @cmdotcom: Ct #Ungheria, Rossi: '#Szoboszlai pronto per l'#Italia, ideale come vice #Ramsey. La #Juve di Pirlo? Ci si aspettava di più..… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CALCIOMERCATO A GENNAIO ASSALTO AL CENTROCAMPISTA, GIUNTOLI LO VOLEVA GIA' IN ESTATE. I DETTAGLI >>>>>… - cmdotcom : Ct #Ungheria, Rossi: '#Szoboszlai pronto per l'#Italia, ideale come vice #Ramsey. La #Juve di Pirlo? Ci si aspettav… - esistenzialinte : RT @FcInterNewsit: Ungheria, il ct Rossi: 'So che su Szoboszlai ci sono Inter e Juve, ma la concorrenza è elevata' - FcInterNewsit : Ungheria, il ct Rossi: 'So che su Szoboszlai ci sono Inter e Juve, ma la concorrenza è elevata' -