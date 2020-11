Croce San Liberatore, si monta il pannello per le luci (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato montato oggi sul monte San Liberatore, il colle ai confini tra Salerno, Cava e Vietri, un pannello solare che anche attraverso delle luci a Led consentirà di far tornare a splendere la Croce situata in vetta. La foto scattata da Enrico Trebika testimonia la fase di montaggio che consentirà presto di far riaccendere la Croce, alta 18 metri e costruita negli anni 50. Da tempo tantissimi cittadini anche attraverso petizioni popolari ne avevano richiesto l’accensione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È statoto oggi sul monte San, il colle ai confini tra Salerno, Cava e Vietri, unsolare che anche attraverso dellea Led consentirà di far tornare a splendere lasituata in vetta. La foto scattata da Enrico Trebika testimonia la fase diggio che consentirà presto di far riaccendere la, alta 18 metri e costruita negli anni 50. Da tempo tantissimi cittadini anche attraverso petizioni popolari ne avevano richiesto l’accensione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

abi_tus : sulla croce di Cristo Il celebrante orthodosso, e un ulteriore hebreo rabino o un diacono in altro paese.), C'e… - farnesio1545 : RT @pablodiaz1988: Las Murallas Aurelianas entre San Giovanni in Laterano y Santa Croce in Gerusalemme - pablodiaz1988 : Las Murallas Aurelianas entre San Giovanni in Laterano y Santa Croce in Gerusalemme - GerardoOlgiati : RT @bascianoantonio: 'L'islamismo non è una religione di redenzione. Non vi è spazio in esso per la Croce e la Risurrezione. Perciò non sol… - lallosmith : @MichelaMeloni1 SAN MARTINO DEL CARSO Di queste case Non è rimasto Che qualche Brandello di muro Di tanti Che mi co… -

Ultime Notizie dalla rete : Croce San Croce San Liberatore, si monta il pannello per le luci anteprima24.it Diabetici, Carloni: “La presa in carico dei pazienti resterà a Marche Nord”

MARCHE – “La presa in carico dei pazienti diabetici resterà a Marche Nord, ne ho parlato con Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini”. Lo rende noto il vice presidente della Giunta della Regione Ma ...

CANAVESE – Spostamento dei pazienti dagli ospedali; al Comitato Locale CRI di Castellamonte la centrale operativa

Alla sede della Croce Rossa Comitato Locale di Castellamonte, da questa mattina è stata allestita la centrale operativa per gestire e ...

MARCHE – “La presa in carico dei pazienti diabetici resterà a Marche Nord, ne ho parlato con Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini”. Lo rende noto il vice presidente della Giunta della Regione Ma ...Alla sede della Croce Rossa Comitato Locale di Castellamonte, da questa mattina è stata allestita la centrale operativa per gestire e ...