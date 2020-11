Crema ricotta | cannella | zucchero | solo 3 ingredienti per 1 dolce strepitoso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 1 novembre 2020) Unal cucchiaio veloce e gustosissimo? Provate la: 3per 1Una ricetta davvero semplice ed intuitiva, ideale come dessert elegante e raffinato, da presentare a fine pasto dopo una cena romantica con la vostrametà, oppure, con gli amici di sempre. Perfetta anche come merenda genuina e sana per i più piccoli, seppur lapotrebbe non essere gradita a tutti i palati dei bimbi. Questo ottimo e leggero dessert sarà una piccola scoperta per molti, che così sapranno cosa proporre agli inviti dell’ultimo minuto, facendo una splendida figura. Sì perchée ...