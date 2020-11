Covid, Toti e “gli anziani non indispensabili alla produttività del Paese”. Lui: “Sono stato travisato” (Di domenica 1 novembre 2020) Covid, bufera su Toti per frase sugli anziani. Lui: “Travisato senso del mio post” Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, risponde alle polemiche e con un post su Facebook si difende circa il tweet, pubblicato poche ore fa a commento dei dati sui contagi da Coronavirus nella sua Regione, in cui ha scritto che i pazienti anziani morti per Covid non sono “indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. Subito, sotto i suoi profili social, Toti è stato preso di mira da centinaia di utenti, che lo criticavano per il concetto espresso. “Sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti – ha scritto il presidente ligure (qui il suo profilo) – e, innanzitutto, ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020), bufera super frase sugli. Lui: “Travisato senso del mio post” Il governatore della Liguria, Giovanni, risponde alle polemiche e con un post su Facebook si difende circa il tweet, pubblicato poche ore fa a commento dei dati sui contagi da Coronavirus nella sua Regione, in cui ha scritto che i pazientimorti pernon sono “allo sforzo produttivo del Paese”. Subito, sotto i suoi profili social,preso di mira da centinaia di utenti, che lo criticavano per il concetto espresso. “Sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti – ha scritto il presidente ligure (qui il suo profilo) – e, innanzitutto, ...

IlContiAndrea : Mi ero ripromesso di non parlare più di Covid e lockdown perché è un momento delicato. Ma qui non ci ho visto più.… - Open_gol : «Le vittime del #Covid? Quasi tutti anziani non indispensabili». L’inaccettabile tweet di #Toti - LaStampa : “I morti di Covid sono soprattutto pensionati non indispensabili”: l’autogol su Twitter di Toti - annaBusca : RT @ilruttosovrano: Quindi era inutile anche l'anziano presidente di Forza Italia che si ammalò di Covid. #Toti - alberto_olivari : RT @ilruttosovrano: Quindi era inutile anche l'anziano presidente di Forza Italia che si ammalò di Covid. #Toti -