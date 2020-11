Covid | positivo anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna | Stefano Bonaccini

(Di domenica 1 novembre 2020) Fonte: Account Facebook ufficiale delal-19il. La notizia è stata data direttamente dalla, in un comunicato in cui spiega che ilè asintomatico, non presenta alcun sintomo: “come previsto in questi casi si è posto in isolamento domiciliare nella sua abitazione, da dove porterà avanti regolarmente l’attività amministrativa e di governo regionale nei prossimi giorni”. Ilha effettuato il test al ...

Agenzia_Ansa : #Covid: il cardinale #Bassetti, presidente della #Cei, trasferito in ospedale. Positivo anche l'arcivescovo di Mila… - TgLa7 : #Covid: positivo #Bonaccini, presidente Emilia Romagna e Conferenza delle Regioni; è asintomatico - Agenzia_Ansa : Bonaccini positivo al #Covid, è asintomatico #ANSA - foggylady : RT @EugenioCardi: +++ #mezzorainpiù: #Bonaccini asintomatico positivo #Covid_19 in auto-isolamento +++ AUGURI - LidiaRizzo7 : RT @settesere: Il presidente della Regione Stefano Bonaccini positivo asintomatico al Covid #settesere #news -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo

Imola (Bologna), 30 ottobre 2020 – Salgono a 17 (+5) i ricoveri per il coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre le persone diagnosticate dall’Ausl Imola ma centra ...Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...