Covid, nuovo vertice: Milano verso il lockdown (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 novembre 2020 - Una giornata di confronto politico e con tecnici e scienziati nelle stanze di Roma, culminata in una richiesta al Cts di fornire indicazioni specifiche sui territori più in ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 novembre 2020), 1 novembre 2020 - Una giornata di confronto politico e con tecnici e scienziati nelle stanze di Roma, culminata in una richiesta al Cts di fornire indicazioni specifiche sui territori più in ...

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Agenzia_Ansa : #Conte sente le opposizioni. Ipotesi di un nuovo Dpcm lunedì #Covid #ANSA - Agenzia_Italia : Lunedì arriva il nuovo Dpcm, le opposizioni dicono no al confronto - gossipgirl996 : RT @essi__j__: Gente che ancora fa gioiose e allegre battute su un nuovo #Lockdown, sulle leccornie che mangeranno e sui film che guarderan… - news_modena : Covid, nuovo record negativo: 2mila casi in Emilia Romagna e 19 morti -