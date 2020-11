Covid mondo, in Francia oltre 46mila nuovi contagi. Spagna, ancora violente proteste (Di domenica 1 novembre 2020) New York, 1 novembre 2020 - Continuano a salire i contagi da Covid-19 nel mondo. oltre 45 milioni di casi, con gli Stati Uniti il Paese più colpito che fino ad oggi ha registrato 9 milioni 130 mila ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) New York, 1 novembre 2020 - Continuano a salire ida-19 nel45 milioni di casi, con gli Stati Uniti il Paese più colpito che fino ad oggi ha registrato 9 milioni 130 mila ...

PagellaPolitica : Tra marzo e agosto 2020 in Italia sono morte 47 mila persone in più rispetto agli anni scorsi: come se fosse sparit… - MediasetTgcom24 : Usa, Trump attacca i medici: 'Fanno i soldi con il Covid' #coronavirus - Agenzia_Ansa : L'Inghilterra in #lockdown, serrata in Austria e Grecia. #Johnson: 'Se non agiamo ci saranno migliaia di morti al… - ALisimberti : RT @Zippo88lrr: E anche Ioannidis, uno degli epidemiologi piu influenti al mondo, sgonfia il terribile vairus #Covid_19 con letalità allo 0… - anna30048679 : RT @benq_antonio: #Conte 'avete svenduto le nostre aziende avete svenduto le nostre idee come venditori ' per quello che ha fatto la #Cina… -