Covid Lombardia, 8.607 nuovi contagi: il bollettino (Di domenica 1 novembre 2020) (Adnkronos) - Sono 8.607 i nuovi contagi da Sale al 21,7% la percentuale di positivi al Covid rispetto ai tamponi, e questo nonostante il numero di nuovi contagi sia inferiore a ieri. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 39.658: ieri erano 8.919 i nuovi casi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%. La città metropolitana di Milano resta la più colpita dal Covid-19 con 3.695 nuovi casi rispetto a ieri, di cui 1.554 in città. Le altre province più colpite sono sempre Varese (1.238) e Monza e Brianza, con 1.195 positivi al virus. Numeri alti anche a Brescia, con 463 casi, Pavia (434) e Como, con 485. Lecco ne conta 291, Bergamo 190 e Cremona 181. A Lodi i positivi al Covid sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) (Adnkronos) - Sono 8.607 ida Sale al 21,7% la percentuale di positivi alrispetto ai tamponi, e questo nonostante il numero disia inferiore a ieri. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 39.658: ieri erano 8.919 icasi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%. La città metropolitana di Milano resta la più colpita dal-19 con 3.695casi rispetto a ieri, di cui 1.554 in città. Le altre province più colpite sono sempre Varese (1.238) e Monza e Brianza, con 1.195 positivi al virus. Numeri alti anche a Brescia, con 463 casi, Pavia (434) e Como, con 485. Lecco ne conta 291, Bergamo 190 e Cremona 181. A Lodi i positivi alsono ...

RegLombardia : #LNews Sono 2.064 i nuovi guariti/dimessi e 8.919 i positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pa… - MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia supera 200mila casi: rapporto positivi/tamponi al 21,7% #coronavirus - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre A Bergamo Covid-19 ha causato olter 3000 morti. Anche in Lombardia il piano per affron… - VoceAmicaItalia : #Covid19 #Lombardia, 8.607 nuovi contagi: il bollettino - TV7Benevento : Covid Lombardia, 8.607 nuovi contagi: il bollettino... -