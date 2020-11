Covid | le palestre e i ristoranti sono più sicuri delle chiese Ecco i ?super diffusori? del virus

(Di domenica 1 novembre 2020) In una Pandemia i luoghi nontutti uguali: lo dice la cronaca e lo dicono i Dpcm. Esistono in pratica degli ambienti chepiù pericolosi di altri, i cosiddetti luoghi ?...

AnnalisaChirico : Ma bar e ristoranti dovrebbero chiudere alle 18 perché la sera il virus è più incazzato? Convivere con COVID-19 nn… - petergomezblog : “Chiudere ristoranti, cinema e palestre”: tutto previsto nello ‘Scenario 3’ del piano anti-Covid di 20 giorni fa. E… - MediasetTgcom24 : Covid, verso lo stop a palestre e piscine e anticipo chiusura dei locali - Palermer : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Covid. Gelarda (Lega): 'Solidarietà a gestori e atleti palestre, piscine e scuole danza' - OgniMattinaTV8 : #COVID_19 - LA RISPOSTA DI TOTI ALLE CRITICHE SUL TWEET “Non capisco perché nessuno s’indigna sulla chiusura delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid palestre

Il Messaggero

Olbia, 2 novembre 2020 – Il Dcpm del 24 ottobre, emanato del Governo centrale per contenere la diffusione del coronavirus in tutta l’Italia, non piace a causa delle nuove chiusure anticipate di ...in materia di misure per contrastare il Coronavirus. Il provvedimento riguarda nello specifico gli orari di apertura di ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie, da una parte e l’utilizzo delle ...