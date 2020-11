Covid, in Liguria ieri 25 morti: “Ma 22 erano anziani e non indispensabili alla produttività del Paese”. Disse Giovanni Toti, governatore della seconda Regione più anziana d’Europa (Di domenica 1 novembre 2020) Covid, Toti: “anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese” È bufera sul governatore della Liguria Giovanni Toti, il quale in un tweet ha scritto che i pazienti anziani morti per Covid non sono “indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. Il presidente ligure (qui il suo profilo), infatti, commentando gli ultimi dati inerenti ai decessi registrati nella sua Regione a causa del Coronavirus ha scritto: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020): “nonallo sforzo produttivo del Paese” È bufera sul, il quale in un tweet ha scritto che i pazientipernon sono “allo sforzo produttivo del Paese”. Il presidente ligure (qui il suo profilo), infatti, commentando gli ultimi dati inerenti ai decessi registrati nella suaa causa del Coronavirus ha scritto: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del-19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solotra i 25 decessi...

rtl1025 : ?? Vietate le passeggiate 'senza giustificato motivo' in tutta la #Liguria per tre sere a partire da domani dalle 21… - Agenzia_Ansa : A #Genova entrerà in vigore questa sera, la nuova #ordinanza anti-contagi del sindaco Marco #Bucci che impone dal… - fabiopi1000 : RT @MPenikas: COMMISSARIATE LA LIGURIA!!!! #COVID #COVID19 - viralvideovlogs : RT @MPenikas: COMMISSARIATE LA LIGURIA!!!! #COVID #COVID19 - enorpeleinad : RT @MPenikas: COMMISSARIATE LA LIGURIA!!!! #COVID #COVID19 -