Covid in Italia: 29.907 casi, 208 morti. Sale ancora il tasso di positività (Di domenica 1 novembre 2020) Sono 29.907 i nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 208 vittime. Dati che segnano una flessione in termini assoluti, con circa 2 mila positivi e quasi cento vittime in meno di ieri. È però decisamente inferiore il numero di tamponi effettuati (183.457, oltre 30 mila in meno): il tasso di positività cresce sensibilmente in un giorno, dal 14,7 al 16,3%, a dimostrazione dell’avanzata della pandemia.I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. Entrambi i dati sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) Sono 29.907 i nuovi contagi registrati innelle ultime 24 ore, con 208 vittime. Dati che segnano una flessione in termini assoluti, con circa 2 mila positivi e quasi cento vittime in meno di ieri. È però decisamente inferiore il numero di tamponi effettuati (183.457, oltre 30 mila in meno): ildi positività cresce sensibilmente in un giorno, dal 14,7 al 16,3%, a dimostrazione dell’avanzata della pandemia.I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. Entrambi i dati sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri.

ZZiliani : Le 23 persone decedute per Covid e che #Toti definisce non "produttive per lo sforzo economico del paese", lo sono… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Nella sede veneziana Oms un gruppo di ricercatori lavora durante la pandemia a un doss… - fanpage : 'Per ottenere l'immunità di gregge in Italia servirebbero circa 500mila morti, gli stessi della Seconda Guerra Mond… - LucianaCiolfi : RT @siceid: In Italia ci sono circa 400.000 persone attualmente positive al Covid che dovrebbero stare in isolamento. Leggo di tanti che si…

