Covid in Campania, De Luca firma l'ordinanza n. 87: prorogate al 14 novembre tutte le misure in vigore (Di domenica 1 novembre 2020) È di poche ore fa l'annuncio della nuova ordinanza, la numero 87, diramata da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Per fortuna, nessuna novità rispetto a quanto attualmente previsto, dal momento che va a prorogare le misure attualmente in vigore fino al prossimo 14 novembre. La parte rivelante dell'ordinanza così recita: "Salva … L'articolo Covid in Campania, De Luca firma l'ordinanza n. 87: prorogate al 14 novembre tutte le misure in vigore

