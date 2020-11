Covid, in Australia primo giorno senza nuovi contagi dopo 5 mesi (Di domenica 1 novembre 2020) Nessun contagio da coronavirus nelle ultime 24 in Australia per la prima volta in cinque mesi. Lo ha scritto su twitter il ministro della Salute Greg Hunt . Zero community transmission cases today - ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) Nessuno da coronavirus nelle ultime 24 inper la prima volta in cinque. Lo ha scritto su twitter il ministro della Salute Greg Hunt . Zero community transmission cases today - ...

Nessun caso di contagio da coronavirus in Australia. Lo ha annunciato il ministro della Salute del Paese, Greg Hunt, spiegando che il dato è stato rilevato nelle scorse ore dal National Incident ...

AGI - Nelle ultime 24 ore in Australia non è stato registrato nessun caso di contagio locale di Covid-19, per la prima volta da giugno. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Greg Hunt. Bisogna to ...

