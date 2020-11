Covid, il bollettino di oggi: 29.907 nuovi casi, 208 morti, +96 in intensiva (Di domenica 1 novembre 2020) Covid bollettino 1 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. nuovi contagi in lieve calo in Italia nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 29.907 contro i 31.758 di ieri. Lombardia, Campania e Toscana le regione più contagiate. In decremento i decessi nelle ultime 24 ore, si contano 208 vittime contro le 297 di ieri. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di 38.826. (segue dopo la foto) In calo il numero di tamponi effettuati: 183.457 per un totale di test compiuti di 15.967.918. In terapia intensiva ci sono attualmente 1.939 persone (+96 da ieri), nel complesso i ricoverati con sintomi sono 18.902 (+936). Per quanto riguarda gli incrementi nelle regioni, si ... Leggi su urbanpost (Di domenica 1 novembre 2020)1 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia.contagi in lieve calo in Italia nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 29.907 contro i 31.758 di ieri. Lombardia, Campania e Toscana le regione più contagiate. In decremento i decessi nelle ultime 24 ore, si contano 208 vittime contro le 297 di ieri. Il totale deiperda inizio emergenza in Italia è ora di 38.826. (segue dopo la foto) In calo il numero di tamponi effettuati: 183.457 per un totale di test compiuti di 15.967.918. In terapiaci sono attualmente 1.939 persone (+96 da ieri), nel complesso i ricoverati con sintomi sono 18.902 (+936). Per quanto riguarda gli incrementi nelle regioni, si ...

Calano contagi e vittime, ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva

