Covid, da Conte solo spiccioli: Germania batte Italia 284 miliardi a 90, meglio di noi anche Francia e Gb (Di domenica 1 novembre 2020) Gli aiuti alle imprese e ai professionisti Italiani in crisi per il lockdown? Gli investimenti in strutture sanitarie? Quelli per la prevenzione e per il controllo dell'epidemia? Prima di applaudire gli sforzi del governo Conte è meglio dare un'occhiata alla cifre: la Germania ha speso già, in sette mesi, tre, quasi quattro volte quello ha speso l'Italia. Lo dice il centro studi della Cgia di Mestre, che fornisce un quadro deprimente sull'azione del governo a sostegno di lavoratori, imprese, scuola, trasporti e sanità. Sono 284 i miliardi messi nel piatto dalla cancelliera Angela Merkel, a fronte dei 90 miliardi spesi dall'Italia durante l'emergenza. Dalla Germania il triplo delle ...

