Covid, allarme di Speranza: “Curva epidemica terrificante, abbiamo 48 ore” (Di domenica 1 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che con l'attuale curva epidemica ci restano poche ore per poter dare un'ulteriore stretta. Covid, allarme di Speranza: “Curva epidemica terrificante, abbiamo 48 ore” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 1 novembre 2020) Il ministro della Salute Robertoha spiegato che con l'attuale curvaci restano poche ore per poter dare un'ulteriore stretta.di: “Curva48 ore” su Notizie.it.

Maumol : C’è un allarme adolescenti: possiamo perdere la prossima generazione. Senza Scuola né tempo libero, chi si occupa… - borghi_claudio : Strumentalizzare così i medici e i morti. Nessuna decenza. Nessuna dignità. Che vergogna. L'allarme dei medici os… - Corriere : Italia verso lo scenario 4. Allarme alto in 5 Regioni: rischio lockdown - malerba54 : RT @cisl_fplazio: Il #Covid in corsia: #personale sanitario 1.000 in isolamento. Allarme della @cisl_fplazio oggi su @rep_roma. @chierchiar… - andrein83499641 : RT @cisl_fplazio: Il #Covid in corsia: #personale sanitario 1.000 in isolamento. Allarme della @cisl_fplazio oggi su @rep_roma. @chierchiar… -