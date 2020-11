Covid a Roma, il bollettino dello Spallanzani: 242 ricoveri, 40 in terapia intensiva (Di domenica 1 novembre 2020) In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 242 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 40 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva . I pazienti dimessi e ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) In questo momento sono ricoverati allodi242 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 40 pazienti sono ricoverati in. I pazienti dimessi e ...

WRicciardi : a Roma oggi: Gemelli Covid pieno, 39 pazienti in attesa di ricovero ma oggi non viene dimesso nessuno, sono tutti g… - OfficialASRoma : ???? Oggi Romolo e lo staff di #RomaCares hanno iniziato la distribuzione di 10.000 mascherine negli istituti scolast… - TgLa7 : #covid; Tafferugli a manifestazione a #Roma - andrea_nicolai1 : RT @WRicciardi: a Roma oggi: Gemelli Covid pieno, 39 pazienti in attesa di ricovero ma oggi non viene dimesso nessuno, sono tutti gravi, co… - graziel69438952 : RT @WRicciardi: a Roma oggi: Gemelli Covid pieno, 39 pazienti in attesa di ricovero ma oggi non viene dimesso nessuno, sono tutti gravi, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma Covid Roma, sos medici: letti solo tra un mese. «Il sistema così rischia il collasso» Il Messaggero Allarme Covid, Greta Thunberg sospende proteste e va online

Roma, 30 ott. (askanews) - L'attivista pro-clima Greta Thunberg ha annunciato oggi che interromperà le sue proteste davanti al parlamento svedese ...

Coronavirus: effetto lockdown in Francia, nuovo esodo parigini verso provincia

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Effetto lockdown in Francia e, come era capito a marzo, arriva l'esodo dei parigini che cercano un rifugio in provincia.

Roma, 30 ott. (askanews) - L'attivista pro-clima Greta Thunberg ha annunciato oggi che interromperà le sue proteste davanti al parlamento svedese ...Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Effetto lockdown in Francia e, come era capito a marzo, arriva l'esodo dei parigini che cercano un rifugio in provincia.