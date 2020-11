Covid, 8.607 nuovi positivi in Lombardia Oltre 39 mila tamponi. A Bergamo +190 (Di domenica 1 novembre 2020) Coronavirus, i dati del 1° novembre sul territorio regionale. Il rapporto positivi/tamponi è del 21,7%. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 1 novembre 2020) Coronavirus, i dati del 1° novembre sul territorio regionale. Il rapportoè del 21,7%.

RegLombardia : #LNews Sono 489 i nuovi guariti/dimessi e 8.607 i positivi, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale par… - ChristianGerde2 : RT @RegLombardia: #LNews Sono 489 i nuovi guariti/dimessi e 8.607 i positivi, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2… - verdeocchio : RT @lucarango88: ??Dati #Coronavirus #Lombardia #1novembre Casi Positivi +8.607 (204.351 +4,4%) Deceduti +54 (17.589 +0,31%) Guariti +489 (… - Lacasespoglia : RT @SkyTG24: Covid Lombardia: 8.607 nuovi positivi su 36.658 tamponi - gibelli_omar : RT @RegLombardia: #LNews Sono 489 i nuovi guariti/dimessi e 8.607 i positivi, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 607 Coronavirus Lombardia, bollettino di oggi 1 novembre: 8.607 contagi e 54 morti in un giorno Fanpage.it Covid, nel Milanese: 3.695 casi. Preoccupano Monza e Varese

Nel capoluogo 1.554 nuovi contagi. Numeri leggermente in calo rispetto a sabato, ma sono stati effettuati meno tamponi ...

Covid: Lombardia supera 200mila casi, rapporto al 21.7%

Sono 8.607 i nuovi positivi in Lombardia e il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia in regione ha così superato le 200mila unità, raggiungendo quota 204.351. Con 39.658 tamponi effettuati, ...

Nel capoluogo 1.554 nuovi contagi. Numeri leggermente in calo rispetto a sabato, ma sono stati effettuati meno tamponi ...Sono 8.607 i nuovi positivi in Lombardia e il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia in regione ha così superato le 200mila unità, raggiungendo quota 204.351. Con 39.658 tamponi effettuati, ...