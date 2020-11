Covid-19, il nuovo bollettino: 29.907 contagiati e 208 decessi (Di domenica 1 novembre 2020) Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. Si confermano purtroppo numeri altissimi, sia in termini di contagi che per quanto riguarda i nuovi deceduti. Un quadro impietoso che porterà quasi sicuramente a una nuova stretta del governo. Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico fornito dalla Protezione Civile. Altra ondata di contagi sull’intero territorio nazionale e oltre … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 novembre 2020)-19, ecco ilmedico. Si confermano purtroppo numeri altissimi, sia in termini di contagi che per quanto riguarda i nuovi deceduti. Un quadro impietoso che porterà quasi sicuramente a una nuova stretta del governo.-19, ecco ilmedico fornito dalla Protezione Civile. Altra ondata di contagi sull’intero territorio nazionale e oltre … L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Agenzia_Ansa : #Conte sente le opposizioni. Ipotesi di un nuovo Dpcm lunedì #Covid #ANSA - Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - Maxmel78 : @perdelapenna @AleGuerani Che poi che cazzo vorranno isolare che stanno di nuovo riempiendo le rsa di malati covid. - flavlarry : ma sbaglio io a chiedermi perché invece di diminuire il numero dei contagi continua a salire? ma la gente non si sp… -