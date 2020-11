Covid-19 e crisi: le associazioni degli artigiani lanciano un appello al Governo (Di domenica 1 novembre 2020) Covid e attività produttive, Loffredo chiede spazi all'aperto fino a gennaio 16 ottobre 2020 Emergenza Covid e ricadute negative sui piccoli artigiani: la Cna incontra il Prefetto 29 ottobre 2020 ... Leggi su salernotoday (Di domenica 1 novembre 2020)e attività produttive, Loffredo chiede spazi all'aperto fino a gennaio 16 ottobre 2020 Emergenzae ricadute negative sui piccoli: la Cna incontra il Prefetto 29 ottobre 2020 ...

LegaSalvini : TUTTI IN CRISI PER IL COVID, TRANNE LA CINA. PAZZESCO! - Adnkronos : M5S, fonti: 'Grave che Di Battista chieda voto su secondo mandato con crisi covid' - CarloCalenda : La crisi Covid è essenzialmente una crisi di funzionamento dello Stato. Lo Stato non riesce più a proteggere i citt… - SistClaudio : RT @LegaSalvini: TUTTI IN CRISI PER IL COVID, TRANNE LA CINA. PAZZESCO! - ricolelyon : RT @LegaSalvini: TUTTI IN CRISI PER IL COVID, TRANNE LA CINA. PAZZESCO! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid crisi Covid, la crisi si abbatte sul quartiere: ecco le attività chiuse dall'inizio della pandemia - Trieste-Salario romah24.com GESSOPALENA: FUCILATA TRA I ROVI DURANTE BATTUTA DI CACCIA, MUORE CACCIATORE 72ENNE

LANCIANO – Tragedia in un bosco di Gessopalena (Chieti) dove un cacciatore è morto colpito al petto da un proiettile calibro 12 sparato da un gruppo di altri colleghi che erano non molto distanti in b ...

Covid: in Campania oggi 3.860 positivi

174 i sintomatici su 21.785 tamponi eseguiti. Ieri i positivi erano stati 3.669 . Lo comunica L' Unità di crisi regionale . Il totale dei positivi nella Regione sale a 59.600, il totale dei tamponi: e ...

LANCIANO – Tragedia in un bosco di Gessopalena (Chieti) dove un cacciatore è morto colpito al petto da un proiettile calibro 12 sparato da un gruppo di altri colleghi che erano non molto distanti in b ...174 i sintomatici su 21.785 tamponi eseguiti. Ieri i positivi erano stati 3.669 . Lo comunica L' Unità di crisi regionale . Il totale dei positivi nella Regione sale a 59.600, il totale dei tamponi: e ...