Covid, 13 nuovi positivi al “San Pio”: la situazione dei ricoveri (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 191 tamponi, dei quali nr. 27 risultati positivi. Dei ventisette positivi, nr. 13 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 12 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 14 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo Covid, 13 nuovi positivi al “San Pio”: la situazione dei ricoveri proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 191 tamponi, dei quali nr. 27 risultati. Dei ventisette, nr. 13 rappresentanocasi, relativi a nr. 12 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 14 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo, 13al “San Pio”: ladeiproviene da Anteprima24.it.

RegLombardia : #LNews Sono 2.064 i nuovi guariti/dimessi e 8.919 i positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pa… - repubblica : Toscana, accordi con i privati per creare nuovi reparti Covid - Agenzia_Ansa : #Covid tre nuovi casi locali in Cina. Ieri nessun decesso e 21 infezioni importate #ANSA - mapivi63 : RT @RegLombardia: #LNews Sono 489 i nuovi guariti/dimessi e 8.607 i positivi, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2… - GaProfgio : RT @Infomessina: Coronavirus, in Sicilia 1097 nuovi positivi, 106 a Messina -