Così da 8 mesi il governo ha spento il motore dei taxi (Di domenica 1 novembre 2020) Francesca Bernasconi La crisi legata al nuovo coronavirus ha messo in ginocchio la categoria dei tassisti in tutta Italia: "Abbiamo avuto un crollo verticale del lavoro. È da 8 mesi che stringiamo la cinghia" Da Milano a Roma, le strade e le piazze si riempiono dei suoni di clacson dei tassisti. È una della categorie più colpite dalla crisi legata all'emergenza Covid-19 e le nuove misure introdotte dall'ultimo Dpcm stanno facendo riemergere la situazione disperata attraversata durante il lockdown. Le città sono sempre più deserte e, tra smart working e coprifuoco, i clienti che usufruiscono del servizio taxi sono sempre meno. E l'urlo dei lavoratori di categoria che lamentano una "situazione insostenibile" arriva da tutta Italia. "Siamo con le spalle al muro" Ormai da 8 mesi, il lavoro dei ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 novembre 2020) Francesca Bernasconi La crisi legata al nuovo coronavirus ha messo in ginocchio la categoria dei tassisti in tutta Italia: "Abbiamo avuto un crollo verticale del lavoro. È da 8che stringiamo la cinghia" Da Milano a Roma, le strade e le piazze si riempiono dei suoni di clacson dei tassisti. È una della categorie più colpite dalla crisi legata all'emergenza Covid-19 e le nuove misure introdotte dall'ultimo Dpcm stanno facendo riemergere la situazione disperata attraversata durante il lockdown. Le città sono sempre più deserte e, tra smart working e coprifuoco, i clienti che usufruiscono del serviziosono sempre meno. E l'urlo dei lavoratori di categoria che lamentano una "situazione insostenibile" arriva da tutta Italia. "Siamo con le spalle al muro" Ormai da 8, il lavoro dei ...

