Cosa ha scritto davvero Toti sugli anziani, il tweet e il post. Rampelli: “L’Italia si regge grazie a loro” (Di domenica 1 novembre 2020) “Gli anziani non sono indispensbili allo sforzo produttivo, ma vanno tutelati”. Il tweet di Giovanni Toti ha scatenato una ridda di polemiche. Proprio in queste ore, il governatore della Liguria sta cercando di correggere il senso della frase. Ma ormai il polverone è stato sollevato. Soprattutto dalla maggioranza, che non vede l’ora di sviare l’attenzione dalla pessima gestione della pandemia. Rampelli: “L’Italia deve tutto gli anziani” Da Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli cerca di mettere a fuoco la situazione, riconoscendo la gaffe del governatore, ma senza enfatizzarla. «Sono certo che il presidente Toti abbia la mia stessa visione della centralità degli anziani. E ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 1 novembre 2020) “Glinon sono indispensbili allo sforzo produttivo, ma vanno tutelati”. Ildi Giovanniha scatenato una ridda di polemiche. Proprio in queste ore, il governatore della Liguria sta cercando di corre il senso della frase. Ma ormai il polverone è stato sollevato. Soprattutto dalla maggioranza, che non vede l’ora di sviare l’attenzione dalla pessima gestione della pandemia.: “L’Italia deve tutto gli” Da Fratelli d’Italia, Fabiocerca di mettere a fuoco la situazione, riconoscendo la gaffe del governatore, ma senza enfatizzarla. «Sono certo che il presidenteabbia la mia stessa visione della centralità degli. E ...

LucaBizzarri : Ma cosa c’è scritto? (Grazie a @vitalbaa) - SMaurizi : @federicofubini Mi scusi, ma io NON l’ho MAI tirata in ballo, NON ho MAI scritto un tweet su di lei, quindi cosa vuole da me? - verdura_rocco : @alberto19vento @MoriMrc Ma solo perché fanno finta di non capire cosa c'è scritto - proudofthisguys : cosa ne pensate di quello che ho scritto? ?? - Federico_95fd : @gzibordi È scritto nei rapporti ISS-Istat che cosa sia un decesso covid. A voi le conclusioni. -