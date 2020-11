Coronavirus, Toti: “Pandemia emotiva. Non chiuderemo Genova”. De Magistris: “Preoccupato per contagi e tensioni sociali” (Di domenica 1 novembre 2020) Giovanni Toti non intende chiudere la Liguria. E soprattutto il suo capoluogo Genova. “Abbiamo parlato con il ministro Speranza e anche lui conviene con me che chiudere uno dei gangli logistici del Nord ovest, con il primo porto d’Italia, nel periodo pre-natalizio, sarebbe molto complicato”, dice il governatore, alla vigilia del vertice del governo con le Regioni. Sul tavolo ci sono i lockdown locali: a rischiare il Piemonte, la Lombardia, la Val d’Aosta, ma si è parlato pure della Liguria. Toti, però, la pensa in un altto modo: “Sicuramente si possono ipotizzare azioni mirate su parti delle città, come abbiamo già fatto a Genova”. Sul vertice di oggi, invece, il governatore sottolinea più volte che solo una settimana fa si erano imposte altre misure e a questo proposito parla di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Giovanninon intende chiudere la Liguria. E soprattutto il suo capoluogo Genova. “Abbiamo parlato con il ministro Speranza e anche lui conviene con me che chiudere uno dei gangli logistici del Nord ovest, con il primo porto d’Italia, nel periodo pre-natalizio, sarebbe molto complicato”, dice il governatore, alla vigilia del vertice del governo con le Regioni. Sul tavolo ci sono i lockdown locali: a rischiare il Piemonte, la Lombardia, la Val d’Aosta, ma si è parlato pure della Liguria., però, la pensa in un altto modo: “Sicuramente si possono ipotizzare azioni mirate su parti delle città, come abbiamo già fatto a Genova”. Sul vertice di oggi, invece, il governatore sottolinea più volte che solo una settimana fa si erano imposte altre misure e a questo proposito parla di ...

