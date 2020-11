Coronavirus: Toti, 'frase tweet estrapolata, non è mio pensiero e chiedo scusa' (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 nov. (Adnkronos) - "Sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti e, innanzitutto, chiedere scusa se ha offeso qualcuno poiché non rappresenta minimamente il mio pensiero. La frase è stata estrapolata da un concetto più ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, a proposito della sua frase sugli anziani "non indispensabili allo sforzo produttivo, ma che vanno tutelati". "Non a caso su Facebook, dove il testo è stato pubblicato integralmente, le stesse frasi - sostiene - non hanno creato il medesimo scalpore. Il concetto è: bisogna proteggere gli anziani. Il cinico ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 nov. (Adnkronos) - "Sta girando un miosu cui vorrei chiarire due concetti e, innanzitutto, chiederese ha offeso qualcuno poiché non rappresenta minimamente il mio. La; statada un concetto più ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post". Così il governatore della Liguria, Giovanni, a proposito della suasugli anziani "non indispensabili allo sforzo produttivo, ma che vanno tutelati". "Non a caso su Facebook, dove il testo; stato pubblicato integralmente, le stesse frasi - sostiene - non hanno creato il medesimo scalpore. Il concetto;: bisogna proteggere gli anziani. Il cinico ...

Agenzia_Ansa : Toti: 'Anziani non indispensabili per lo sforzo produttivo del Paese'. Scoppia la bufera. Poi spiega con un secondo… - fattoquotidiano : Coronavirus, Toti: “Pandemia emotiva. Non chiuderemo Genova”. De Magistris: “Preoccupato per contagi e tensioni soc… - SkyTG24 : Toti: “Anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. È polemica - giomo2 : RT @fanpage: I deputati del PD si scagliano contro il Governatore della Liguria Giovanni #Toti: 'Parole inaccettabili' - LobbaLuisa : RT @ViDiPaola: Non ci sono parole per commentare quanto scritto da @GiovanniToti . A questo punto non serve nemmeno arrampicarsi sugli spec… -