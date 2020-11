Coronavirus, Toti e il tweet sugli anziani: 'Sono stato frainteso, se ho offeso qualcuno chiedo scusa' (Di domenica 1 novembre 2020) commenta 'Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso'. Così il governatore della Liguria Giovanni Toti prova a fare chiarezza dopo le polemiche nate in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 novembre 2020) commenta 'Il senso di questo, che appartiene a un ragionamento più ampio, è'. Così il governatore della Liguria Giovanniprova a fare chiarezza dopo le polemiche nate in ...

