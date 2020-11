Coronavirus, Speranza: “La curva epidemiologica è molto alta, è terrificante. Abbiamo 48 ore per la nuova stretta” (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo Coronavirus, Speranza: “La curva epidemiologica è molto alta, è terrificante. Abbiamo 48 ore per la nuova stretta” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo: “La, è48 ore per lastretta” MeteoWeb.

europainitalia : 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O v… - LucaMasiello4 : RT @intuslegens: Prof. Palù: la letalità del #Coronavirus è tra 0,3% e 0,6%. Era ovvio, se non uccide piccoli né grandi, ma si limita a met… - CarieriF : RT @serebellardinel: Di fronte a dilagare contagi #coronavirus,#Conte chiama PERSONALMENTE #opposizioni con la speranza che finalmente col… - FMisfatto : RT @serebellardinel: Di fronte a dilagare contagi #coronavirus,#Conte chiama PERSONALMENTE #opposizioni con la speranza che finalmente col… - titina49 : RT @serebellardinel: Di fronte a dilagare contagi #coronavirus,#Conte chiama PERSONALMENTE #opposizioni con la speranza che finalmente col… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, nelle terapie intensive priorità ai pazienti con più speranza di vita Corriere dello Sport Consegnato al sindaco Peracchini il trofeo vinto dal Gs Termo

A conclusione della stagione 2020, flagellata purtroppo dall’emergenza sanitaria Covid-19, è stata consegnata al Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini il trofeo vinto dalla squadra Gs Termo La Spe ...

"Addio don Giorgio, sarai sempre con noi"

Il parroco di Riccione è morto dopo aver lottato per un mese contro il Covid. Aveva 78 anni: il ricordo commosso del sindaco Tosi ...

A conclusione della stagione 2020, flagellata purtroppo dall’emergenza sanitaria Covid-19, è stata consegnata al Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini il trofeo vinto dalla squadra Gs Termo La Spe ...Il parroco di Riccione è morto dopo aver lottato per un mese contro il Covid. Aveva 78 anni: il ricordo commosso del sindaco Tosi ...