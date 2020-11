Coronavirus, Speranza: 'Curva dei contagi terrificante, 48 ore per la stretta' (Di domenica 1 novembre 2020) "La Curva epidemiologica ancora molto alta. Quel che mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una Curva terrificante . O la pieghiamo, o andiamo in difficolt ". Lo afferma il ministro della Salute, ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 1 novembre 2020) "Laepidemiologica ancora molto alta. Quel che mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una. O la pieghiamo, o andiamo in difficolt ". Lo afferma il ministro della Salute, ...

RaiNews : 'La situazione dell'Italia è ancora difficilissima', dice Speranza. 'C'è troppa gente in giro' e 'negli ospedali c'… - Adnkronos : Covid, Speranza: 'Curva contagi terrificante, abbiamo 48 ore per una stretta' - europainitalia : 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O v… - CocchiMonica : Ministro #Boccia non c'è niente che acattain automatico, lei ha presente la differenza fra sfera politica e sfera t… - Agenzia_Dire : #Coronavirus, 48 ore per il prossimo #dpcm. #Speranza: “Misure nazionali e regionali” -