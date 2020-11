Coronavirus Puglia, 680 contagi e 8 morti: il bollettino (Di domenica 1 novembre 2020) Sono stati 680 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia da ieri. E’ quanto si legge sul sito della Protezione Civile che informa come i tamponi siano stati 6533. Otto le vittime del Covid nella Regione da ieri. I guariti sono stati 33 sempre nello stesso arco temporale. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di domenica 1 novembre 2020) Sono stati 680 i nuovi casi diinda ieri. E’ quanto si legge sul sito della Protezione Civile che informa come i tamponi siano stati 6533. Otto le vittime del Covid nella Regione da ieri. I guariti sono stati 33 sempre nello stesso arco temporale. Powered by WPeMatico

