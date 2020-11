Coronavirus, proroga del Divieto di licenziamento: che cosa succede dopo il Decreto Ristori (Di domenica 1 novembre 2020) Non sarà possibile licenziare fino al 31 gennaio 2021, anzi no, il blocco dei licenziamenti sarà prorogato fino al 31 marzo 2021. In appena tre giorni il governo cambia idea due volte sul Divieto di licenziare per ragioni economiche. La prima data era stata introdotta dal D.L. n. 137/2020, “Decreto Ristori”, pubblicato appena il 28 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale. Pochi giorni dopo, il Premier Conte ha annunciato una nuova proroga. Divieti, sussidi e niente politiche attive: è l’era della Cig Economy – Il commentocosa prevede il Divieto di licenziamenti Quello che è certo è che viene esteso ancora una volta il Divieto per il datore di lavoro di intimare licenziamenti ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) Non sarà possibile licenziare fino al 31 gennaio 2021, anzi no, il blocco dei licenziamenti saràto fino al 31 marzo 2021. In appena tre giorni il governo cambia idea due volte suldi licenziare per ragioni economiche. La prima data era stata introdotta dal D.L. n. 137/2020, “”, pubblicato appena il 28 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale. Pochi giorni, il Premier Conte ha annunciato una nuova. Divieti, sussidi e niente politiche attive: è l’era della Cig Economy – Il commentoprevede ildi licenziamenti Quello che è certo è che viene esteso ancora una volta ilper il datore di lavoro di intimare licenziamenti ...

