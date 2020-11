Coronavirus, nuovo decesso al Moscati: morta una 91enne di Volturara (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta questa mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Geriatria dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 91enne residente a Volturara. L’anziana, positiva al nuovo Coronavirus, era arrivata ieri sera in gravi condizioni al Pronto soccorso della Città ospedaliera ed era stata ricoverata in terapia subintensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta questa mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Geriatria dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino, unaresidente a. L’anziana, positiva al, era arrivata ieri sera in gravi condizioni al Pronto soccorso della Città ospedaliera ed era stata ricoverata in terapia subintensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

