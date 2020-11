Coronavirus, nuova stretta in arrivo su parrucchieri e centri estetici: la decisione a ore (Di domenica 1 novembre 2020) Con questo aumento dei contagi l’Italia scivola verso un nuovo lockdown. Ormai è chiaro a tutti. Domani, come riportato dal Messaggero, è atteso un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui si annuncerà molto probabilmente un lockdown cosiddetto ‘morbido’. Allo studio ci sono la chiusura delle regioni a più alto rischio oppure di tutte, ipotesi quest’ultima remota visto che è stata bocciata dal Comitato Tecnico Scientifico. Sono preferibili infatti misure ed interventi a livello provinciale. Quello che preoccupa di più, comunque, è la probabile chiusura delle attività commerciali, in primis di parrucchieri, barbieri e centri estetici. Naturalmente per altre attività come bar e ristoranti si parla di chiusura parziale con riduzione ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Con questo aumento dei contagi l’Italia scivola verso un nuovo lockdown. Ormai è chiaro a tutti. Domani, come riportato dal Messaggero, è atteso un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui si annuncerà molto probabilmente un lockdown cosiddetto ‘morbido’. Allo studio ci sono la chiusura delle regioni a più alto rischio oppure di tutte, ipotesi quest’ultima remota visto che è stata bocciata dal Comitato Tecnico Scientifico. Sono preferibili infatti misure ed interventi a livello provinciale. Quello che preoccupa di più, comunque, è la probabile chiusura delle attività commerciali, in primis di, barbieri e. Naturalmente per altre attività come bar e ristoranti si parla di chiusura parziale con riduzione ...

