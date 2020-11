Coronavirus, nessun caso in Australia nelle ultime 24 ore (Di domenica 1 novembre 2020) In Australia non è stato registrato nessun caso di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Greg Hunt. Il Paese aveva raggiunto il traguardo dei zero ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 novembre 2020) Innon è stato registratodi contagio da24 ore. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Greg Hunt. Il Paese aveva raggiunto il traguardo dei zero ...

fanpage : Nessun lockdown nazionale ma chiusure provinciali: le indicazioni del Cts - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nessun caso in Australia nelle ultime 24 ore #coronavirus - RaiNews : #Coronavirus, il portavoce del Presidente #Mattarella positivo: 'Nessun contatto con il Presidente da giovedì' - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nessun caso in Australia nelle ultime 24 ore #coronavirus - cogonipiero2 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nessun caso in Australia nelle ultime 24 ore #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nessun Coronavirus, nessun caso in Australia nelle ultime 24 ore TGCOM Anche Halloween in clausura ma ecco dieci film cult per festeggiare... con i brividi

Dal debutto del terribile Michael Myers al recente e macabro “It follows” ma anche le fiabe nere di Tim Burton o il sempre sgargiante “Rocky Horror” ...

Milan, Roma e non solo: chi rischia di più oer gli effetti Covid nel calcio?

Gli stadi chiusi, causa i contagi da Covid-19 in continua crescita ... con le strategie applicate durante il calciomercato “estivo” da queste squadre: nessun acquisto se non finanziato da una cessione ...

Dal debutto del terribile Michael Myers al recente e macabro “It follows” ma anche le fiabe nere di Tim Burton o il sempre sgargiante “Rocky Horror” ...Gli stadi chiusi, causa i contagi da Covid-19 in continua crescita ... con le strategie applicate durante il calciomercato “estivo” da queste squadre: nessun acquisto se non finanziato da una cessione ...