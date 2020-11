Coronavirus, l’infettivologo Massimo Galli dice “addio” alla tv almeno temporaneamente: “La situazione non mi lascia più margini di tempo” (Di domenica 1 novembre 2020) Coronavirus, il virologo Galli: “Basta tv, la situazione non mi lascia tempo” “Basta tv, la situazione non mi lascia più margini di tempo”: ad annunciare il suo “addio” al piccolo schermo a causa dell’aumento dei contagi di Coronavirus è il virologo Massimo Galli. Il direttore/responsabile del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano ha infatti scritto sul suo profilo Twitter: “Dovrò declinare gli inviti a partecipare a trasmissioni televisive per almeno una settimana, da lunedì 2 novembre in poi. La situazione non mi lascia più margini di tempo ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020), il virologo: “Basta tv, lanon mitempo” “Basta tv, lanon mipiùdi tempo”: ad annunciare il suo “addio” al piccolo schermo a causa dell’aumento dei contagi diè il virologo. Il direttore/responsabile del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano ha infatti scritto sul suo profilo Twitter: “Dovrò declinare gli inviti a partecipare a trasmissioni televisive peruna settimana, da lunedì 2 novembre in poi. Lanon mipiùdi tempo ...

