Coronavirus Lazio, 2351 positivi e 19 morti (Di domenica 1 novembre 2020) (Adnkronos) - Sono 2351 "Prosegue l'attività di riconversione della rete ospedaliera, va assolutamente potenziata l'assistenza domiciliare da parte dei medici di medicina generale (MMG). A questo scopo è stata creata una nuova funzione assistenziale COVID-ADI (assistenza domiciliare integrata COVID) ed è partita la manifestazione di interesse rivolta ai MMG. La strada deve essere necessariamente quella dell'assistenza domiciliare consentendo a MMG di fare anche i tamponi rapidi a domicilio". Nella Asl Roma 1 sono 363 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi a domicilio e cinque sono ricoveri. Si registrano otto decessi di 66, 74, 75, 77, 85, 88, 89 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 434 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centottantasei i casi ...

