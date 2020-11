Coronavirus Italia, bollettino dell'1 novembre: 29.907 nuovi casi su 183.457 tamponi (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo giorni di crescita, cala il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia ma si abbassa di molto anche il numero di tamponi eseguiti: nelle ultime 24 ore si sono registrati quasi 30mila nuovi positivi, su oltre 183mila test. Sono 208 i morti, 96 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'1 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Nello specifico, i nuovi casi sono 29.907, in calo rispetto ai 31.758 di ieri. Sono di meno anche i tamponi eseguiti: 183.457, mentre ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo giorni di crescita, cala il numero didiinma si abbassa di molto anche il numero dieseguiti: nelle ultime 24 ore si sono registrati quasi 30milapositivi, su oltre 183mila test. Sono 208 i morti, 96 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministeroa Salute'1sulla situazionein(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Nello specifico, isono 29.907, in calo rispetto ai 31.758 di ieri. Sono di meno anche ieseguiti: 183.457, mentre ...

istsupsan : Tra il 12 e il 25 ottobre 168.518 nuovi casi di #covid19 di cui 568 deceduti ?? 5.684 (3,4%) in operatori sanitari.… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - RaiNews : 'La situazione dell'Italia è ancora difficilissima', dice Speranza. 'C'è troppa gente in giro' e 'negli ospedali c'… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Il #bollettino di oggi registra una diminuzione del numero dei contagi e del numero dei decessi, ma a fronte di meno t… - Mariquita_la1a : #Coronavirusitalia: i dati aggiornati al primo novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus Italia, casi quadruplicati in 2 mesi

In due mesi sono più che quadruplicati in Italia i contagi di Sars-Cov-2. La prevalenza nel periodo che va dal 28 settembre al 27 ottobre è pari ...

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 30 ottobre: 31084 nuovi casi e 199 decessi

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della ...

In due mesi sono più che quadruplicati in Italia i contagi di Sars-Cov-2. La prevalenza nel periodo che va dal 28 settembre al 27 ottobre è pari ...I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della ...