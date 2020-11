Coronavirus, in Veneto la nuova ordinanza di Zaia: “I tamponi saranno fatti dal medico di base e dal pediatra” (Di domenica 1 novembre 2020) Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa di sabato 31 ottobre, dopo aver aggiornato sui dati dell’emergenza Coronavirus, ha presentato le novità della nuova ordinanza regionale. L’ordinanza 148 firmata dal presidente della Regione Veneto, impone a tutti i 3150 medici di base di effettuare i test rapidi ai propri assistiti. Zaia, in conferenza stampa ha ricordato che Il Presidente Zaia ha spiegato che la scelta è stata presa “Per evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti e l’accertamento diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Il presidente della Regione del, Luca, durante la conferenza stampa di sabato 31 ottobre, dopo aver aggiornato sui dati dell’emergenza, ha presentato le novità dellaregionale. L’148 firmata dal presidente della Regione, impone a tutti i 3150 medici didi effettuare i test rapidi ai propri assistiti., in conferenza stampa ha ricordato che Il Presidenteha spiegato che la scelta è stata presa “Per evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti e l’accertamento diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e ...

