Coronavirus in Lombardia, 8.607 nuovi contagi con 7.123 tamponi in meno. Cinquantaquattro le vittime (Di domenica 1 novembre 2020) Il bollettino del 1° novembre In Lombardia diminuiscono i nuovi positivi e i morti a causa del Coronavirus. A fronte di meno tamponi rispetto a ieri – oggi sono 39.658, mentre ieri erano 46.781 – i nuovi positivi sono +8.607, esattamente 312 in meno rispetto a ieri. Le morti a causa della Covid registrate nelle ultime 24 ore sono invece 54, contro i 73 decessi di ieri. Aumentano però i ricoveri in terapia intensiva: in totale sono 418 i pazienti, +26 rispetto a ieri (quando erano aumentati di 22 unità). Le persone ricoverate con sintomi aumentano da 4.033 a 4.246 (+213), mentre i pazienti guariti e dimessi sono 96.687, +489 da ieri. Attualmente in Lombardia ci sono 90.075 persone positive al virus. Foto in copertina: ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) Il bollettino del 1° novembre Indiminuiscono ipositivi e i morti a causa del. A fronte dirispetto a ieri – oggi sono 39.658, mentre ieri erano 46.781 – ipositivi sono +8.607, esattamente 312 inrispetto a ieri. Le morti a causa della Covid registrate nelle ultime 24 ore sono invece 54, contro i 73 decessi di ieri. Aumentano però i ricoveri in terapia intensiva: in totale sono 418 i pazienti, +26 rispetto a ieri (quando erano aumentati di 22 unità). Le persone ricoverate con sintomi aumentano da 4.033 a 4.246 (+213), mentre i pazienti guariti e dimessi sono 96.687, +489 da ieri. Attualmente inci sono 90.075 persone positive al virus. Foto in copertina: ...

