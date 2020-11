Coronavirus, in Italia in arrivo una nuova stretta (Di domenica 1 novembre 2020) Se la curva dei contagi continuerà a salire, adottare ulteriori strette sarà inevitabile. Tuttavia, non si tratterà forse di un lockdown generalizzato ma di un lockdown a zone, in quelle parti di Italia dove la curva di contagio cresce più velocemente. Limitazioni ai negozi ed un freno agli spostamenti fra le regioni. In campo, anche un intervento sulla scuola: “La curva sta subendo un’impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza”. Nel frattempo, il ministro Speranza ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico un bollettino dettagliato contenente i dati delle zone in cui il virus corre più velocemente. Per Conte sarà necessario passare l’inverno prima di vedere la luce. “In primavera inoltrata confidiamo di essere venuti a capo di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 1 novembre 2020) Se la curva dei contagi continuerà a salire, adottare ulteriori strette sarà inevitabile. Tuttavia, non si tratterà forse di un lockdown generalizzato ma di un lockdown a zone, in quelle parti didove la curva di contagio cresce più velocemente. Limitazioni ai negozi ed un freno agli spostamenti fra le regioni. In campo, anche un intervento sulla scuola: “La curva sta subendo un’impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza”. Nel frattempo, il ministro Speranza ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico un bollettino dettagliato contenente i dati delle zone in cui il virus corre più velocemente. Per Conte sarà necessario passare l’inverno prima di vedere la luce. “In primavera inoltrata confidiamo di essere venuti a capo di ...

