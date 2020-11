Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 1 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 ottobre Andamento stabile della curva in Italia. Sono 31.758 i nuovi casi delle ultime 24 ore a fronte di quasi 216mila tamponi. Ritornano a salire i decessi (+297), mentre resta stabile la crescita della pressione sui servizi sanitari. Di seguito tutti i dati: Persone che hanno contratto il virus: 679.430 (+31.758)Deceduti: ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 31 ottobre Andamento stabile della curva in. Sono 31.758 i nuovi casi24 ore a fronte di quasi 216mila tamponi. Ritornano a salire i decessi (+297), mentre resta stabile la crescita della pressione sui servizi sanitari. Di seguito tutti i dati: Persone che hanno contratto il virus: 679.430 (+31.758)Deceduti: ...

