Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi dopo 5 mesi (Di domenica 1 novembre 2020) Il Paese europeo più colpito dalla seconda ondata di Coronavirus, la Francia, torna a sperare in un graduale ritorno alla normalità. Il numero dei contagi registrato nelle ultime 24 ore è ancora tra i più alti del continente, ma inizia a calare rispetto ai giorni scorsi. Nell’ultima giornata, Santé Publique France ha registrrato 35.641 casi di positività, circa 10mila in meno rispetto a sabato scorso e oltre 14mila in meno rispetto a ieri. I decessi sono stati 223, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 36.788. dopo 5 mesi, precisamente del 9 giugno, l’Australia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Il Paese europeo più colpito dalla seconda ondata di, la, torna a sperare in un graduale ritorno alla normalità. Il numero deiregistrato nelle ultime 24 ore è ancora tra i più alti del continente, ma inizia a calareaiscorsi. Nell’ultima giornata, Santé Publique France ha registrrato 35.641di positività, circaina sabato scorso e oltre 14mila ina ieri. I decessistati 223, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 36.788., precisamente del 9 giugno, l’...

petergomezblog : Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Francia verso i 50mila casi in 24 ore, in Germania oltre 18mila. Bel… - myrtamerlino : “Le mie lezioni sono dei dischi volanti, gli alunni ci salgono e non sanno dove li porterò”, queste erano le parole… - tvsvizzera : Dopo Francia e Germania, annunciato sabato il confinamento anche in Gran Bretagna e Austria. Nelle prossime ore il… - Pietro_Otto : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi dop… - brumas00 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Francia verso i 50mila casi in 24 ore, in Germania oltre 18mila Il Fatto Quotidiano Covid, Inghilterra torna in lockdown: l’annuncio di Boris Johnson

Anche l’Inghilterra si iscrive alla lista dei Paesi tornati in lockdown in Europa per contrastare la seconda ondata di contagi da coronavirus. Lo ha annunciato Boris Johnson in diretta tv.

Le quote della finale di Vienna (ore 14): Rublev nettamente favorito su Sonego

Secondo i bookmaker non ci sarà molta partita: la vittoria del tennista italiano pagherebbe oltre cinque volte la somma scommessa ...

Anche l’Inghilterra si iscrive alla lista dei Paesi tornati in lockdown in Europa per contrastare la seconda ondata di contagi da coronavirus. Lo ha annunciato Boris Johnson in diretta tv.Secondo i bookmaker non ci sarà molta partita: la vittoria del tennista italiano pagherebbe oltre cinque volte la somma scommessa ...