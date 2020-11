Coronavirus, in Francia 46.290 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di domenica 1 novembre 2020) In Francia sono stati registrati 46.290 nuovi casi di Coronavirus e 231 vittime nelle ultime 24 ore. Il totale delle persone contagiate da inizio pandemia supera la quota di 1.4 milioni di positivi. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 novembre 2020) Insono stati registrati 46.290die 231 vittime24 ore. Il totale delle persone contagiate da inizio pandemia supera la quota di 1.4 milioni di positivi. ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi… - petergomezblog : Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Francia verso i 50mila casi in 24 ore, in Germania oltre 18mila. Bel… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia 46.290 nuovi casi nelle ultime 24 ore #francia - TeofiloSteven : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Francia 46.290 nuovi casi nelle ultime 24 ore #francia - mimich58 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Francia 46.290 nuovi casi nelle ultime 24 ore #francia -