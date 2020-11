Coronavirus, il primario di Rivoli ai negazionisti: «Organizziamo tour in Rianimazione, chi si iscrive?» (Di domenica 1 novembre 2020) Ironia amara quella del primario della Rianimazione di Rivoli (Torino) Michele Grio che su Facebook ha rivolto ai negazionisti del virus un invito surreale quanto significativo: «Non ci credete? Bene, la tourinGrio organizza tour guidati in Rianimazione e nei reparti Covid». Questa una delle provocazioni del medico nel lungo sfogo sui social, in cui ha cercato di far capire, a chi ancora avesse dubbi, quanto sia dura la lotta alla malattia combattuta in queste ore negli ospedali. Destinatari principali del post, i negazionisti della Covid-19 e tutte le frequenti teorie complottistiche che non mancano di accusare spesso anche i medici di fornire racconti falsati sulla situazione nei reparti. «No no, è tutto vuoto» ha ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) Ironia amara quella deldelladi(Torino) Michele Grio che su Facebook ha rivolto aidel virus un invito surreale quanto significativo: «Non ci credete? Bene, lainGrio organizzaguidati ine nei reparti Covid». Questa una delle provocazioni del medico nel lungo sfogo sui social, in cui ha cercato di far capire, a chi ancora avesse dubbi, quanto sia dura la lotta alla malattia combattuta in queste ore negli ospedali. Destinatari principali del post, idella Covid-19 e tutte le frequenti teorie complottistiche che non mancano di accusare spesso anche i medici di fornire racconti falsati sulla situazione nei reparti. «No no, è tutto vuoto» ha ...

