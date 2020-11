Coronavirus | il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini è positivo

Leggi su dire

(Di domenica 1 novembre 2020) BOLOGNA – Il presidente Bonaccini e' risultato positivo al test Covid-19. Asintomatico, e' ora in isolamento domiciliare da dove portera' avanti regolarmente l'attivita' di governo regionale nei prossimi giorni. Lo fa sapere una nota dell'Agenzia di informazione e comunicazione della regione Emilia Romagna. Il test- aggiunge la nota- e' stato effettuato nella mattinata di oggi in via precauzionale in vista di appuntamenti istituzionali gia' in agenda nel pomeriggio e domani.