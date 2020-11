Coronavirus, il monito di Massimo Galli per il 2 novembre (Di domenica 1 novembre 2020) L'infettivologo Massimo Galli ha commentato l'andamento dell'emergenza Covid invitando la popolazione a ricordare i morti non affollando i cimiteri. Covid, Galli: “I morti ricordiamoli nel cuore, non affollate cimiteri” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 1 novembre 2020) L'infettivologoha commentato l'andamento dell'emergenza Covid invitando la popolazione a ricordare i morti non affollando i cimiteri. Covid,: “I morti ricordiamoli nel cuore, non affollate cimiteri” su Notizie.it.

lockon_cc07 : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, il monito di Ibrahimovic: 'Non lo sfidate, non siete Zlatan' - paoloigna1 : Ha più sennò lui di tanti presunti commentatori #covid19 Coronavirus, il monito di Ibrahimovic: “Non lo sfidate, no… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, il monito di Ibrahimovic: 'Non lo sfidate, non siete Zlatan' - WandaPardini : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, il monito di Ibrahimovic: 'Non lo sfidate, non siete Zlatan' - biccio1968 : 'Non sfidate il virus, non siete me. Usate la testa. Vinciamo noi'. Il monito di Ibrahimovic -